Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta registraron cancelaciones y retrasos en vuelos debido a la intensa tormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que en la terminal tapatía se cancelaron tres vuelos y siete presentaron demoras, mientras que en Vallarta hubo cinco cancelaciones y un retraso.

En Estados Unidos, el fenómeno ha provocado la cancelación de más de 19 mil 500 vuelos desde la semana pasada.

Las autoridades anticipan nuevas interrupciones ante la persistencia de heladas y la llegada de otra tormenta.