Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan a César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con información proporcionada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, el detenido estaría implicado en el lavado de recursos ilícitos mediante empresas fachada y prestanombres, además de invertir en bienes como aeronaves, embarcaciones, propiedades y productoras de tequila.

El operativo forma parte de las acciones del Gabinete de Seguridad para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.

La captura es considerada un golpe relevante a la operación financiera de esta organización delictiva en la región. (Por Edgar Flores Maciel)