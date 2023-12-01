Fuerte balacera fue reportada en el estacionamiento de una tienda de conveniencia sobre la Calzada Revolución y Ramón López Velarde, en la colonia La Paz en Guadalajara.
De acuerdo con llamadas al 911 se escucharon al menos 15 detonaciones y cuatro hombres habrían resultado lesionados.
Se registra fuerte movilización en esa zona.
Se registra balacera en la Col. La Paz en Guadalajara
Fuerte balacera fue reportada en el estacionamiento de una tienda de conveniencia sobre la Calzada Revolución y Ramón López Velarde, en la colonia La Paz en Guadalajara.