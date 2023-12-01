Fuerte balacera fue reportada en el estacionamiento de una tienda de conveniencia sobre la Calzada Revolución y Ramón López Velarde, en la colonia La Paz en Guadalajara.

De acuerdo con llamadas al 911 se escucharon al menos 15 detonaciones y cuatro hombres habrían resultado lesionados.

Se registra fuerte movilización en esa zona.