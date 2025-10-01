Policías de Guadalajara, en coordinación con la Fiscalía del Estado, detuvieron a tres hombres presuntamente vinculados a una banda dedicada al robo de supermercados en la colonia Jardines del Sur.

Los sujetos viajaban en un vehículo compacto cuando fueron interceptados y se les aseguraron envoltorios con marihuana.

De acuerdo con las autoridades estarían relacionados con al menos nueve asaltos a supermercados y un restaurante en la Calzada Lázaro Cárdenas.

Los tres capturados quedaron a disposición del Ministerio Público.