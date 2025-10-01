La situación financiera del país es sólida, tenemos una deuda pública sana y manejable, y hay avances importantes en la recaudación, aseguró durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

“Nuestra participación activa para mantener niveles de deuda saludables ha tenido una recepción favorable por parte de instancias internacionales, calificadoras e inversionistas, evidenciada por la ratificación de la calificación crediticia de México, la reducción de las tasas de mercado de los títulos emitidos por nuestro país y la menor percepción de riesgo de incumplimiento por parte de los inversionistas internacionales”.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, explicó que, al cierre de 2025, la deuda pública se ubica en 52.3 por ciento del PIB, en tanto que hay mejoría en la posición financiera de Pemex, gracias a una estrategia de capitalización y financiamiento que optimizó su manejo de pasivos, redujo costos de financiamiento y fortaleció su perfil de vencimientos. (Por Arturo García Caudillo)