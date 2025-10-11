Con casi 40 años de trayectoria, Caifanes demostró ser una de las agrupaciones más queridas y vigentes del rock mexicano, al convocar la noche de este viernes a más de 30 mil personas en el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre.

La banda liderada por Saúl Hernández ofreció un recorrido musical por sus grandes éxitos que el público coreó a todo pulmón como “La Célula que Explota”, “Afuera”, “No dejes que…”, “Viento” y “Debajo de tu piel”, con las que demostraron por qué su música sigue resonando en varias generaciones.

Antes de interpretar el tema “Para que no digas”, el vocalista Saúl Hernández agradeció a quienes hicieron fila desde el día anterior para conseguir un boleto, además de enviar un mensaje, a la juventud, de alzar la voz y pedir auxilio si sentían depresión, promoviendo la salud mental y pidiendo no caer en el camino de las drogas.

Mientras el Auditorio Benito Juárez vibraba con la agrupación, cientos de personas en la plazoleta del núcleo ferial, disfrutaron de la transmisión del show a través de las pantallas gigantes y aprovechando el lugar para bailar al ritmo de “La Negra Tomasa”, con el que Caifanes cerró la velada y reafirmando su conexión con el público tapatío. (Por Katia Plascencia Muciño)