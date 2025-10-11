Con dos orejas y la Puerta Grande, el matador queretano Diego San Román se colocó como el máximo triunfador de la Corrida de las Luces, celebrada anoche en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Su máxima actuación la tuvo con el segundo de su lote, un toro que no regaló las embestidas, pero con el que el queretano se impuso haciendo gala de su poder, sitio y valor, arrancándole tandas sentidas con un toreo lleno de verdad. Así habló posterior a su triunfo.

“Había que triunfar, había que darle lo que te digo toda esa alegría a toda la gente que hoy hizo el esfuerzo por venir, con el día así, como está, lloviendo, y tenía que echar toda la carne al asador”.

Por su parte el joven matador ibérico Marco Pérez tuvo un destacado debut y dejó muestra de su toreo de clase, sin embargo no pudo redondear faena para el triunfo.

Isaac Fonseca lidió con lo peor del encierro y sencillamente no pudo conectar en los tendidos. (Edgar Flores Maciel)