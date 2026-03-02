Caja Popular San Pablo conmemoró el pasado viernes 27 de febrero su 55 aniversario, destacando su consolidación como cooperativa de ahorro y préstamo en Jalisco, basada en principios de ayuda mutua, responsabilidad y solidaridad.
A lo largo de más de cinco décadas, la institución ha impulsado el ahorro, el crédito responsable y la educación financiera entre sus socios, contribuyendo al desarrollo económico y social.
Como parte de los festejos, el 28 de febrero realizó un evento conmemorativo en el Gimnasio México 68 de Guadalajara, con la participación de autoridades, colaboradores y socios, además de invitados como el paralímpico Arnulfo Castorena Vélez; y la actuación musical de Dina Buendía.
La cooperativa reafirmó su compromiso de mantener servicios financieros accesibles y fortalecer su impacto social.
Caja Popular San Pablo celebra 55 años de trayectoria en Jalisco
