La empresa estatal de energía de Qatar informó suspendió este lunes su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

Mientras tanto, Arabia Saudita anunció el cierre de algunas unidades operativas de su mayor refinería, tras el impacto de restos de dos drones iraníes.

Según el ministerio de Defensa de Qatar, dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto con Estados Unidos, Australia y Rusia.