La agrupación Calibre 50 se encuentra en la cuenta regresiva para lanzar su próximo disco, un material que comenzó como un proyecto pequeño y terminó por crecer más de lo esperado, así lo mencionaron en entrevista con Notisistema.

“Íbamos a hacer un EP, íbamos a hacer un EP de seis de canciones nada más, hicimos 19 para escoger seis, pero no pudimos, o sea que tuvimos que escoger once. Un problema bien bonito tuvimos porque nos gustaban tanto que no podíamos escoger solamente seis y el problema es que a las ocho que no escogimos, pues ya están para el otro álbum porque también están bien buenas”.

Calibre 50 mencionó que este nuevo álbum reflejará su evolución musical, sin perder la esencia que los ha mantenido vigentes dentro del regional mexicano, pero por lo pronto, promocionan su más reciente sencillo “Me enamoré solo”, además de una colaboración especial con Josi Cuen y Jorge Medina. (Por Katia Plascencia Muciño)