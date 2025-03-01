Con más de mil acciones contempladas, mañana Miércoles de Ceniza, la Secretaría de Salud en Jalisco iniciará el operativo de Cuaresma 2026, para vigilar que la preparación de alimentos se realice de manera adecuada, indica la titular de COPRISJAL, José Antonio Muñoz Serrano.

“Son acciones de vigilancia en puestos fijos, semifijos, móviles, y supervisar todos los alimentos, sobre todos los mariscos crudos para su preparación y los preparados en todas sus modalidades, para asegurarnos que todas las enfermedades gastrointestinales no puedan crecer en la poblaciíon y no haya diarreas pro esqueriquia collie, salmonella, cólera”.

Muñoz Serrano adelanta que supervisarán alrededor de cinco mil negocios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una plantilla de 200 inspectores. (Por Gricelda Torres Zambrano)