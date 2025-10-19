La séptima corrida de la temporada de Octubre en la plaza Nuevo Progreso se fue sin orejas, pero con dos faenas que aún sin trofeos, calaron hondo en la afición de Guadalajara.

Ernesto Javier “Calita” destacó con su segundo en una sentida faena llena de temple y largueza, la cual desafortunadamente no pudo rematar con la espada.

Por su parte Héctor Gutiérrez fincó dos faenas de importancia lidiando con lo mejor del encierro de Teófilo Gómez, las cuales desaprovechó con la espada pinchando en repetidas ocasiones. En ninguna de las dos pudo sepultar el acero a la primera, lo que al mismo tiempo le robó la oportunidad de salir por la puerta grande.

Para Alejandro Talavante no fue una buena tarde y lidió con lo peor de la corrida, dejando únicamente detalles esporádicos. (Por Edgar Flores Maciel)