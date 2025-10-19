La Selección de Marruecos se proclamó campeona del Mundial Sub 20 Chile 2025, al imponerse 2 goles por 0 a Argentina.

Los sudamericanos intentaron una y otra vez hacer daño, pues tuvieron la posesión del balón de su lado la mayor parte del juego, pero no pudieron ante el nivel defensivo de los africanos, que al final solo perdieron un juego en el torneo juvenil, y fue contra México en la fase de grupos.

La figura de Marruecos fue Yassir Zabiri al marcar los dos goles para la victoria de su escuadra. (Por Martín Navarro Vásquez)