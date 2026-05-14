El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves un ambiente bochornoso en Guadalajara, con temperaturas de hasta 34 grados y sensación térmica cercana a los 37, debido a la alta humedad.
Además, se prevé un índice de radiación ultravioleta extremo, por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.
Para la tarde y noche, hay hasta 86 por ciento de probabilidad de lluvias, con tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en municipios como Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque.
Calor extremo y lluvias marcarán el clima en Guadalajara
