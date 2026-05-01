La Organización Mundial de la Salud confirmó que se mantienen en 11 los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, incluidos tres fallecimientos, aunque reiteró que el riesgo para la población mundial sigue siendo muy bajo.

Ocho contagios fueron confirmados por laboratorio como la variante andina del virus, mientras que dos permanecen como probables y uno continúa en análisis.

La OMS indicó que se realiza rastreo de contactos en pasajeros que desembarcaron en Reino Unido, Cabo Verde y España.

El organismo considera que el primer contagio ocurrió antes del viaje y que posteriormente hubo transmisión entre personas a bordo.

El barco se dirige al puerto de Róterdam, donde la tripulación será sometida a cuarentena.

La OMS recordó que el virus se transmite principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados.