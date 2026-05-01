El Área Metropolitana de Guadalajara enfrentará este sábado una jornada de calor intenso con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura alcanzará hasta 34°C entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde, con una sensación térmica mayor debido a la radiación directa.
Además, el índice UV llegará a nivel 13, considerado extremo y con alto riesgo de daño a la piel.
Autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y usar protección solar.
Calor extremo y radiación UV elevan riesgo en Guadalajara
