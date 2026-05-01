El Congreso de Sinaloa sesionará de forma extraordinaria este sábado para analizar la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien anunció su separación del cargo en medio de investigaciones en su contra.

La sesión contempla también la posible designación de un sustituto temporal para garantizar la continuidad del gobierno estatal.

Se tiene previsto que la sesión arranque en unos minutos y cuente con la mayoría de los diputados locales.