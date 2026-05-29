El Área Metropolitana de Guadalajara enfrentará este viernes una jornada de calor intenso, con temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados centígrados, cielo despejado y nulas probabilidades de lluvia, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Las autoridades advierten que el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles extremos, por lo que recomiendan evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las cuatro de la tarde, además de mantener una hidratación constante.

El ambiente seco, con baja humedad relativa y escasa nubosidad, también incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas como el Bosque La Primavera.

Asimismo, persisten los efectos del estiaje sobre cuerpos de agua como el Lago de Chapala.

Protección Civil exhortó a extremar precauciones con niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas ante las altas temperaturas.