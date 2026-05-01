El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico que presenta 60 por ciento de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante los próximos siete días.

De consolidarse, el sistema recibiría el nombre de “Amanda” y marcaría el inicio de la actividad ciclónica relevante en el Pacífico mexicano.

Las autoridades señalan que las altas temperaturas del mar favorecen su desarrollo gradual.

Aunque los pronósticos actuales indican que el fenómeno avanzaría paralelo a las costas nacionales sin impacto directo inmediato, sus bandas nubosas podrían generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

Los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco son las entidades que deberán mantenerse atentas a la evolución del sistema, ya que podrían resentir sus efectos indirectos durante la próxima semana.