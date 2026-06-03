La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que busca restringir la participación militar del país en el conflicto con Irán, en una votación que representa un revés político para el presidente Donald Trump.

La iniciativa fue avalada con 215 votos a favor y 208 en contra, con el respaldo de legisladores demócratas y cuatro republicanos.

Los promotores argumentan que la intervención militar se ha prolongado durante tres meses sin una autorización formal del Congreso.

Aunque la resolución tiene un alcance principalmente simbólico, evidencia divisiones dentro del Partido Republicano y un creciente descontento entre legisladores por la estrategia de la Casa Blanca.

El proyecto aún deberá ser analizado por el Senado y, en caso de avanzar, requerirá la aprobación de Trump, quien podría rechazar cualquier medida que limite sus facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.