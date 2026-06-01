América oficializó la salida del técnico André Jardine, tras una etapa de tres años al frente de las Águilas, periodo en el que conquistó seis títulos y el primer y único tricampeonato en torneos cortos del futbol mexicano, hasta el momento.

La decisión fue de mutuo acuerdo tras diversas reuniones de la directivo con el estratega brasileño y su cuerpo técnico. En un comunicado el club azulcrema reconoció “la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado” por Jardine, quien se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del América con seis títulos en sus primeros 100 partidos.

En los tres años que dirigió a las Águilas, Jardine ganó la Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; además del Campeón de Campeones 2024, la Supercopa MX 2024 y la Campeones Cup 2024. Su gran fracaso fue no haber podido conquistar la Concachampions.

Entre los candidatos para suplirlo en el cargo, destacan el uruguayo Guillermo Almada y el argentino Martín Anselmi. (Por Manuel Trujillo Soriano)