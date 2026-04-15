Un camión de la ruta 644 fue impactado por el tren luego de que su conductor intentó ganarle el paso en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque.

El percance ocurrió sobre avenida Juan de la Barrera y dejó tres pasajeros lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración, aunque sus heridas no son de gravedad.