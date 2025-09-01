El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que se establecerán mesas de diálogo con conductores de plataformas tras las manifestaciones registradas en la Carretera a Chapala.

El funcionario aseguró que este tipo de bloqueos no se repetirán durante el Mundial, al señalar que los conflictos se resolverán mediante acuerdos y concertación.

Añadió que, aunque la regulación corresponde a la Federación, el Estado impulsa soluciones y trabaja en infraestructura cercana al aeropuerto para mejorar la operación del servicio.