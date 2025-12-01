El gobierno de Campeche informa que dará acompañamiento a Edward Ramírez, padre del pequeño Federico de dos años, que falleció en el accidente del avión de la Marina, cuando era trasladado para recibir atención por quemaduras, en Galvestón Texas.

El padre del menor, obtuvo una visa humanitaria para poder ingresar a Estados Unidos y traer de vuelta a su pequeño hijo y a su esposa, quien sobrevivió al accidente.