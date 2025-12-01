A unos días de que concluya 2025, el saldo en materia legislativa no es nada positivo, pues sólo se amplió el control del partido en el poder, asegura la senadora priista, Paloma Sánchez.

“La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo le arrebató a las y los ciudadanos la capacidad para defenderse de los abusos del gobierno; la nueva Ley de Aguas, por la que los agricultores tomaron carreteras y aduanas, le quitó a los productores su derecho a las concesiones y su libertad para ser agentes competitivos en el mercado. Y no, no va a resolver la sequía ni garantizar el acceso al agua, va a provocar que sea el gobierno el que decida quién sí y quién no puede producir. Aprobaron una Ley de Extorsión sin asignarle un solo peso de presupuesto”.

Pero además, señala, se aprobó prohibir los vapeadores en vez de fortalecer la prevención; y finalmente, el Senado designó una nueva fiscal carnal, pasando por encima de todo el proceso parlamentario. (Por Arturo García Caudillo)