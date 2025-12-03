Centenares de campesinos a bordo de tractores, automóviles, camiones de carga, autobuses y una pipa de agua, rodean el Palacio Legislativo de San Lázaro, en busca de evitar la aprobación de la Ley de Aguas. Ante esta situación, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, asegura que su bancada apoyará este movimiento votando en contra.

“Y qué bueno que están afuera ellos, ojalá los dejaran entrar para discutir. El derecho al agua, derecho humano al agua es muy importante, pero tiene que ser compatible con el derecho humano a la alimentación. Nadie se opone a que se legisle en materia de agua, pero queremos que se suspenda y que las leyes salgan, como se dice, incluso por ellos, desde el pueblo, donde está la soberanía. Espero que Morena recapacite y posponga esto”.

La caravana campesina llegó incluso con sanitarios portátiles, agua potable, enseres domésticos, colchonetas, tanques de gas LP y víveres, por lo que amenazan quedarse en plantón afuera de San Lázaro, el tiempo que sea necesario. (Por Arturo García Caudillo)