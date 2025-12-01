Militares detuvieron en Tijuana a Gustavo Antonio Camacho Espinoza, alias “Tavo”, identificado como líder de una célula delictiva de los Beltrán Leyva y considerado objetivo prioritario por el Gobierno federal.

Su captura ocurrió durante dos órdenes técnicas de investigación en las que también fueron arrestadas cuatro personas vinculadas tanto a ese grupo criminal como al Cártel del Pacífico.

En los operativos se aseguraron nueve kilos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas, cartuchos, dos inmuebles y seis teléfonos.

Camacho, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas, quedó a disposición de la FGR junto con el resto de los detenidos.

Defensa, Marina y la SSPC destacaron que la acción refuerza la coordinación federal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.