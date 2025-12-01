Militares detuvieron en Tijuana a Gustavo Antonio Camacho Espinoza, alias “Tavo”, identificado como líder de una célula delictiva de los Beltrán Leyva y considerado objetivo prioritario por el Gobierno federal.
Su captura ocurrió durante dos órdenes técnicas de investigación en las que también fueron arrestadas cuatro personas vinculadas tanto a ese grupo criminal como al Cártel del Pacífico.
En los operativos se aseguraron nueve kilos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas, cartuchos, dos inmuebles y seis teléfonos.
Camacho, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas, quedó a disposición de la FGR junto con el resto de los detenidos.
Defensa, Marina y la SSPC destacaron que la acción refuerza la coordinación federal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Cae en Tijuana “Tavo” Camacho, operador de los Beltrán Leyva buscado por Estados Unidos
Militares detuvieron en Tijuana a Gustavo Antonio Camacho Espinoza, alias “Tavo”, identificado como líder de una célula delictiva de los Beltrán Leyva y considerado objetivo prioritario por el Gobierno federal.