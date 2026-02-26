Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, pero solo con un día de descanso; María de Lourdes Medina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación señaló que se trata de una decisión de alto impacto que modificará de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional.

Dijo que la Canacintra reconoce la importancia de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, pero advirtió que la reforma carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país.