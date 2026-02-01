El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con la “zar antidrogas” estadounidense, Sara Carter.

La Cancillería indicó que este encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos se da en el marco para fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud pública y combate a las drogas.

Esto, dijo, basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación.