La Cámara de Comercio de la Ciudad de México solicitó a los gobiernos federal y capitalino establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio, al tiempo que se garantice la movilidad, la seguridad y la actividad económica en la capital del país.

Ello para evitar que las manifestaciones en el marco del paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a realizarse del 18 al 20 de marzo, afecten la movilidad en zonas económicamente clave como son Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.