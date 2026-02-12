La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara respaldó la reforma al artículo 123 constitucional que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que favorecerá condiciones más dignas y un mejor equilibrio de vida para la clase trabajadora.

El organismo empresarial destacó que la implementación será gradual (de 48 horas en 2026 hasta llegar a 40 en 2030), lo que permitirá al sector productivo realizar los ajustes necesarios.

Además, la reforma establece nuevas reglas para el pago de horas extra, prohíbe el trabajo extraordinario para menores de edad y evita reducciones salariales derivadas del cambio.

La Canaco llamó a que el proceso legislativo restante se desarrolle con responsabilidad y sustento técnico.