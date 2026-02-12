Tras los señalamientos de regidores morenistas, el director de movilidad de Guadalajara, Saúl González (en la foto), contestó: el programa municipal de parquímetros trabaja con normalidad. Según explicó para Notisistema, el contrato con la empresa operadora fue ampliado para los primeros tres meses del 2026.

“Está funcionando con normalidad con las reglas y las normas con las que hemos estado trabajando siempre, de manera legal, lo que se está haciendo es que está participando u ofreciendo el servicio a la misma empresa, a través de una extensión de contrato que fue solicitada por esta dirección, conforme al reglamento de adquisiciones y enajenaciones, por lo tanto, está trabajando bajo las mismas condiciones que el año 2025”.

El director municipal de Movilidad aclaró que hasta el momento no hay modificación en la tarifa para el programa ‘Aquí hay lugar’ en Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)