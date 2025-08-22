Canadá eliminará todos los aranceles de represalia sobre los productos procedentes de Estados Unidos que están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de septiembre.

El primer ministro Mark Carney informa que Canadá mantendrá sus aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles, mientras el gobierno trabaja con la administración de Donald Trump para crear una nueva relación comercial entre los dos países.

Añadió que el gobierno canadiense comenzará sus preparativos para el proceso de revisión del T-MEC que tendrá lugar el próximo año a través de consultas que iniciarán el próximo mes.