La presidenta Claudia Sheinbaum responde un tajante ‘no’ a las declaraciones del director de la DEA, que dejó entrever la posibilidad de bombardear a cárteles mexicanos en nuestro territorio.

“¡No! México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes, México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir, y como dije, cualquier intento tenemos el himno nacional: ‘un soldado en cada hijo te dio’”.

Asimismo, dijo no querer entrar a una polémica con la DEA, pero no existe “la colaboración sin precedentes” de la que habla el director de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, Terry Cole, por lo que sus agentes en México deben pedir permiso para estar en el país y también deben cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. (Por Arturo García Caudillo)