“Por falta de aprobación del Acuerdo Invernal (Winter Agreement) entre la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y Major League Baseball (MLB), lo cual genera restricciones en permisos y seguros de gastos médicos de jugadores afiliados al sistema para participar en encuentros internacionales.

Complicaciones logísticas para la llegada de jugadores titulares, en especial de nuestro equipo, por haber participado también en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Retrasos en las labores de mantenimiento del Estadio Panamericano, derivados de las constantes lluvias recientes en Zapopan.

Disposición oficial del inmueble por parte de autoridades federales para la escenificación de “Siete Siglos de Legado de Grandeza de México-Tenochtitlán” esta semana.

Fue cancelada oficialmente este martes, la llamada Serie del Tequila en la que los Charros de Jalisco enfrentarían a Leones del Escogido, de República Dominicana, en juegos que se llevarían a cabo el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre. (Por Manuel Trujillo Soriano)