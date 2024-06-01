A partir de este miércoles 1 de octubre arranca la campaña gratuita de detección oportuna de cáncer de mama en los hospitales civiles de Guadalajara bajo el lema ‘La Detección Temprana está en tus Manos’, que brindará atención principalmente a mujeres que no cuentan con seguridad social.

Alberto Ballesteros, jefe de la división de Gineco-obstetricia del Antiguo Hospital Civil informó que esta campaña tiene como fin principal, detectar lo más tempranamente posible problemas de tipo oncológico, pues se estima que el cáncer de mama causó en México en el 2023 8 mil 36 muertes.

La atención para los distintos estudios y consultas para la prevención de cáncer de mama se realizarán durante octubre de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en los distintos hospitales civiles de Guadalajara.