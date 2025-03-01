La glosa en la que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentaría su informe ante el Congreso de Jalisco fue cancelada este lunes debido a la falta de quórum por parte de diputados locales.

La sesión estaba programada como la segunda del día; sin embargo, varias legisladoras y legisladores que participaron en la glosa previa de la Secretaría de Educación abandonaron el recinto.

La titular de la dependencia, Fabiola Loya, lamentó la ausencia de representantes y señaló que la situación refleja la falta de prioridad que el Legislativo otorga a la agenda de igualdad, además de restarle seriedad al ejercicio de rendición de cuentas.

Al presentar los avances y retos del área, Loya reconoció que las mujeres en Jalisco siguen enfrentando múltiples formas de violencia, entre ellas treinta feminicidios reconocidos en lo que va del año, así como un incremento en agresiones sexuales.

“La violencia sexual va a la alza, lo que es el abuso sexual. Aquí en Jalisco y lo ha dicho el Gobierno Federal somos el estado que, en materia de prevención de abuso sexual estamos trabajando de manera constante, sin embargo todavía tenemos un deshonroso lugar en la tabla”. (Por Marck Hernández)