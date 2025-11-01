Luego de ocho años de litigio, la Consejería Jurídica del Estado obtuvo la protección federal del predio conocido como Las Campanas, ubicado dentro del Área Natural Protegida de Colomos III.

La resolución se dio tras un amparo promovido por una empresa constructora que buscaba adjudicarse el polígono, indica Tatiana Anaya, titular de la consejería.

“Esta persona moral o esta compañía buscaba invalidar el decreto que declaró el área natural protegida de un polígono que forma parte de los Colomos que se llama La Campana, ellos alegaban tener derechos de propiedad sobre este polígono, sin embargo, el tribunal reiteró que no pueden acreditar su dominio. Significa que el gobierno del Estado de Jalisco le asiste a la razón para seguir siendo propietario y poseedor de este predio”.

Las Campanas es un terreno de 8.95 hectáreas y, de acuerdo con el giro de la empresa que lo reclamaba, se presume que su intención era destinarlo a la construcción de vivienda.

Con la resolución judicial, el predio permanecerá como Área Natural Protegida. (Por Edgar Flores Maciel)