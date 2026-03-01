La reunión por el 30 aniversario de las Spice Girls fue cancelada porque no lograron llegar a un acuerdo para una gira en 2026.
Aunque las integrantes habían considerado opciones como conciertos especiales o una residencia en Las Vegas, las negociaciones no avanzaron, en parte por compromisos individuales, especialmente de Victoria Beckham.
Melanie C confirmó que por ahora, no hay planes actuales de reunión, aunque mantienen contacto y no descartan hacerlo en el futuro.
También se canceló una serie de Netflix sobre el grupo y persisten tensiones internas.
Aun así, se mantienen optimistas sobre un posible reencuentro más adelante. (Por Katia Plascencia Muciño)
Cancelan reunión de las Spice Girls por 30 aniversario
La reunión por el 30 aniversario de las Spice Girls fue cancelada porque no lograron llegar a un acuerdo para una gira en 2026.