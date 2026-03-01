La reunión por el 30 aniversario de las Spice Girls fue cancelada porque no lograron llegar a un acuerdo para una gira en 2026.

Aunque las integrantes habían considerado opciones como conciertos especiales o una residencia en Las Vegas, las negociaciones no avanzaron, en parte por compromisos individuales, especialmente de Victoria Beckham.

Melanie C confirmó que por ahora, no hay planes actuales de reunión, aunque mantienen contacto y no descartan hacerlo en el futuro.

También se canceló una serie de Netflix sobre el grupo y persisten tensiones internas.

Aun así, se mantienen optimistas sobre un posible reencuentro más adelante. (Por Katia Plascencia Muciño)