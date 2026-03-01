¿A quién quieren engañar con su Plan B?, reclama el presidente nacional del PAN, Jorge Romero desde el Senado de la República, tras revisar la iniciativa de reforma político-electoral, particularmente el tema de la revocación de mandato.

“En el artículo 35 constitucional, que es el que se reforma, que es el que nos mandan con este dichoso Plan B, en pocas palabras lo que nos dicen es que, ‘el sujeto a revocarse —léase la presidenta de México—, puede hacer toda la campaña que quiera, puede convocar todas las veces que quiera’. E inmediatamente después, la siguiente fracción dice: ‘Y todas las demás voces no van a poder decir absolutamente nada, respecto a la revocación de mandato’. ¡¿Qué burla es esta?! ¿Creen que no leemos?”.

Y es que este contenido va en contra del artículo 134 constitucional, donde se establece que ningún gobernante puede hablar de las elecciones durante el proceso electoral. (Por Arturo García Caudillo)