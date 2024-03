Los mexicanos Saúl Álvarez y Jaime Munguía tuvieron su primera cara a cara, este martes en los Ángeles, California, previo al combate que disputarán el 4 de mayo en las Vegas, en donde el “Canelo” pondrá en juego sus títulos Supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB; promete una gran pelea en la que el ganador será la afición de México.

“Estoy muy contento y siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, de la música, del deporte, y estoy orgulloso de Jaime Munguía, de lo que ha logrado, y siempre ha tenido mi apoyo y lo va a tener, y hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone orgulloso, que dos mexicanos acaparen el boxeo a nivel mundial, y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho, que tira golpes y con hambre de triunfar. La gente va a ganar”.

Por su parte el tijuanense, Munguía, aseguró que este combate hará vibrar a todo México.

“Contento y estoy muy motivado por esta pelea del 4 de mayo. Decirles a todos que nos estamos preparando muy fuerte, se que tenemos un gran compromiso enfrente, es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria, tengan por seguro que el 4 de mayo va a ser una gran pelea y vamos a hacer vibrar a México”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)