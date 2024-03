La Selección Mexicana está en deuda con la afición porque no ha podido ganar la Concacaf Nations League, reconoció el lateral, Jesús Gallardo previo a la practica de este martes en en el Cotton Bowl, de Dallas, de cara al juego de semifinales contra Panamá del próximo jueves.

“La verdad que le damos mucho valor y estamos dolidos y en deuda por no poder ganar este torneo, y bueno ahora vamos a tratar de buscar el campeonato tratar de hacer historia ganarlo por primera vez. No, no lo vemos como un rival sencillo, es una selección que ha crecido muchísimo y estamos enfocados en nosotros primero que nada y también tratando de enfrentar el partido del jueves con mucha intensidad, con mucha personalidad y tratando de buscar el resultado siempre”.

Gallardo pidió respeto para las decisiones que tome el entrenador Jaime Lozano sobre los 11 que iniciarán ante los Canaleros.

(Por Manuel Trujillo Soriano)