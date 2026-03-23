La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco, en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado, realizó una jornada de sensibilización sobre Métodos Alternativos de Solución de Controversias dirigida a personal jurídico de la administración estatal.

Durante el encuentro se destacó que herramientas como la mediación y la conciliación permiten resolver conflictos de manera más ágil y económica, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales, lo que contribuye a reducir la carga de los tribunales.

La consejera jurídica, Tatiana Anaya Zúñiga, subrayó que estos mecanismos facilitan un acceso más claro y útil al derecho para la ciudadanía.

Por su parte, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, director del Instituto, afirmó que Jalisco se ha mantenido durante cinco años como referente nacional en la implementación de estos métodos.

La jornada incluyó capacitación teórica sobre el conflicto y ejercicios prácticos para su aplicación en el servicio público. (Por Edgar Flores Maciel)