La Ciudad de México, será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, así lo anunció este lunes la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

“Destacar que la decisión de ONU Hábitat no es solo la selección de una sede, no es simplemente dónde se va a llevar a cabo. Estoy segura que en esta decisión tuvo que ver con una apuesta por demostrar que las grandes metrópolis del siglo XXI pueden ser el camino para construir ciudades de derechos plenos, de vida digna, de prosperidad compartida, de democracia y de paz”.

El Foro Urbano Mundial reúne a líderes gubernamentales, especialistas, académicos y organizaciones civiles de todo el mundo para discutir temas como vivienda, resiliencia urbana, cambio climático y desarrollo sostenible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030. (Por Arturo García Caudillo)