Se espera la visita de miles y miles de turistas de todos los países del mundo en la ciudad de Guadalajara durante el mundial de futbol a celebrarse entre junio y julio del próximo año, por ello, policías de Guadalajara, Zapopan, del Estado y elementos de Salud han sido capacitados en el manejo de multitudes y gestión de situaciones de riesgo, así lo explicó Ismael Ramírez comisario tapatío.

“Nos estamos preparando para este próximo Mundial 2026, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, donde hemos recibido capacitación por parte de la Policía francesa, en coordinación de eventos masivos, así como el FBI en el área de inteligencia. En ese sentido estamos preparándonos para que todos disfruten de una sana convivencia con seguridad y si está bien Guadalajara sea disfrutada de la mejor manera”.

Las capacitaciones fueron impartidas por la policía francesa, el FBI de los Estados Unidos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. (Por Gustavo Cárdenas)