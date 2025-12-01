De cara al Mundial 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la instalación de varios arcos carreteros en puntos estratégicos de ingreso al estado, con el propósito de reforzar la seguridad, especialmente en las fronteras con entidades consideradas de alto riesgo.

Hasta el momento solo se han colocado dos de los nueve previstos, los cuales ya se encuentran en fase de prueba, informó Juan Carlos Contreras, director del C5 Escudo Jalisco.

“Estamos hablando de 9 arcos. Dos están prácticamente ya en pruebas, uno en Ixtlahuacán y uno en Puerto Vallarta. El resto los tendremos en San Juan de los Lagos, está en Tepatitlán, está en la salida Colotlán, en Zapopan. Tenemos otro en carretera Chapala y uno más hacia la parte de la salida hacia San Luis Potosí”.

De manera preliminar, autoridades estatales señalaron que el objetivo es vigilar todos los vehículos que entren y salgan de Jalisco, con el fin de fortalecer los filtros de seguridad en la entidad rumbo al evento internacional. (Por Edgar Flores Maciel)