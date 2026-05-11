Autoridades de Jalisco iniciaron una capacitación especializada dirigida a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal para fortalecer la investigación de ciberdelitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

El curso, coordinado por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, aborda técnicas de investigación cibernética, preservación de evidencia digital y atención de casos relacionados con violencia en entornos digitales.

En total participan 44 elementos de seguridad en una jornada de dos días.

Maye Villa de Lemus destacó que la coordinación institucional permite proteger mejor a las familias, mientras que el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, advirtió sobre el crecimiento de delitos cometidos mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

La capacitación forma parte de una estrategia estatal para reforzar la protección de menores dentro y fuera del entorno digital. (Por Edgar Flores Maciel)