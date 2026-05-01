La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó la conclusión de la reconstrucción del puente “Presa Las Trancas”, en Colima, obra que beneficiará a más de 5 mil 500 habitantes del municipio de Ixtlahuacán.

El puente, de 600 metros de longitud y con un carril por sentido, cruza el río El Salado y conecta a las comunidades de La Presa, Las Trancas, y Caután, facilitando el traslado de personas, mercancías y servicios en la región.

De acuerdo con la dependencia federal, la infraestructura fue diseñada para resistir fenómenos hidrometeorológicos y cuenta con protecciones contra erosión y socavación.

Los trabajos iniciaron en agosto de 2025 y concluyeron en abril de este año, cuatro meses antes de lo programado.

La obra incluyó colocación de carpeta asfáltica, defensas metálicas, recubrimiento de taludes y colado de dentellones.

El puente forma parte de un paquete de infraestructura inaugurado recientemente en Colima junto con el Libramiento Arco Norte “Celsa Virgen Pérez”, y el puente El Chical.