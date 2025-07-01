La detención de Gerardo Bermúdez Arriola, el pasado 23 de julio en Paraguay, alertó a las autoridades de ese país sobre la posibilidad de que en dicha nación estuviera también su tío, Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel ‘La Barredora’.

Por ello se desplegaron las capacidades de inteligencia para confirmar la sospecha que surgió tras conocer la identidad e importancia que tenía en México la detención de Bermúdez Arriola.

De acuerdo con el diario paraguayo ABC, los investigadores hicieron una red de vínculos de las propiedades, lugares que frecuentaba y llamadas de Bermúdez Arriola, acusado en ese país de explotación ilegal de apuestas deportivas.