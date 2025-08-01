La fiscalía de Michoacán detuvo a Gustavo Alfredo “N”, chofer señalado como presunto responsable del percance ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el que murieron 10 personas cuando el autobús en el que viajaban fue impactado por un tren en Atlacomulco, Estado de México.

En un comunicado, la dependencia indica que la captura se logró en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad estatal y autoridades del Estado de México.

La detención tuvo lugar en Villas del Pedregal, en Morelia, desde donde Gustavo Alfredo será trasladado para ser presentado ante órgano jurisdiccional que lo requiere.